Reggio e la Calabria volano, 2024 da record: 3,6 milioni di passeggeri. Cannizzaro: “Numeri mai visti”

Nel 2024 gli aeroporti calabresi hanno raggiunto un risultato straordinario: 3,6 milioni di passeggeri trasportati nei tre scali della regione.

Questo dato testimonia una crescita significativa del settore aereo in Calabria, segno di una maggiore connettività e attrattività del territorio. Così Roberto Occhiuto sulle sue pagine social elogia i risultati registrati in un anno, evidenziando l’impegno per il rilancio di un comparto fondamentale per l’economia regionale.

I risultati dei tre scali calabresi

Lamezia Terme : il primo scalo regionale

Con oltre 2,7 milioni di passeggeri nel 2024, l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma il punto di riferimento della regione. La crescita è stata particolarmente evidente nei mesi di novembre e dicembre, grazie all’aumento delle rotte nazionali e internazionali.

: il primo scalo regionale Con oltre nel 2024, l’aeroporto di si conferma il punto di riferimento della regione. La crescita è stata particolarmente evidente nei mesi di novembre e dicembre, grazie all’aumento delle rotte nazionali e internazionali. Reggio Calabria : un modello di dinamicità

Lo scalo di Reggio Calabria si distingue come uno dei più dinamici d’Europa, registrando più di 620.000 passeggeri , un record assoluto. Questo risultato premia l’ampliamento dell’offerta di voli e l’efficienza nei servizi aeroportuali.

: un modello di dinamicità Lo scalo di si distingue come uno dei più dinamici d’Europa, registrando , un record assoluto. Questo risultato premia l’ampliamento dell’offerta di voli e l’efficienza nei servizi aeroportuali. Crotone: una crescita costante

L’aeroporto di Crotone ha superato i 270.000 passeggeri, con un trend di crescita inarrestabile negli ultimi mesi del 2024. Questo traguardo dimostra l’importanza di valorizzare i collegamenti con il resto del Paese per stimolare il turismo e l’economia locale.

“Nel 2024, dai tre aeroporti della Calabria sono passati 3 milioni e 600mila passeggeri. Numeri mai visti prima d’oggi. Quello di Reggio si distingue tra gli scali più dinamici d’Europa e con oltre 620 mila passeggeri trasportati supera ogni precedente statistica della storia e ogni più rosea aspettativa, proiettandosi a un futuro sempre più importante. AndiamoAvanti“.

Così sui social il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro.