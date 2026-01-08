Aggredito il consigliere regionale Greco: la solidarietà della politica

Il consigliere regionale Orlandino Greco è stato aggredito durante una manifestazione pubblica, suscitando un’immediata reazione da parte delle istituzioni e della comunità. Dopo aver denunciato l’accaduto, numerosi i messaggi di solidarietà da parte della politica calabrese che condannano l’aggressione subita dal consigliere.

Leggi anche

Consiglio Regionale, Mattiani: “Vile aggressione”

“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al Collega e amico Consigliere Regionale Orlandino Greco per la vile aggressione subita qualche ora fa. Con Orlandino stiamo condividendo un percorso Istituzionale che va oltre la condivisione dello stesso partito. Insieme stiamo lavorando con grande stima reciproca, rispetto, lealtà e voglia di dare un contributo tangibile alla nostra Regione. Questi gesti colpiscono al cuore le Istituzioni e dimostrano soltanto odio e arroganza da parte di chi pensa di poter avere la meglio attraverso la violenza, la paura e l’intimidazione. Non l’avrete mai vinta. Ad Orlandino il mio affettuoso augurio di una pronta guarigione”.

La solidarietà del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto

“La mia solidarietà al consigliere regionale della Calabria, Orlandino Greco, per la grave aggressione subita ieri sera a Castrolibero, durante i festeggiamenti dell’Epifania. Condanniamo con decisione ogni forma di violenza, tanto più quando colpisce momenti di condivisione e festa che dovrebbero unire le comunità. Episodi di questo genere non possono e non devono trovare spazio nella nostra società. All‘amico Greco rinnoviamo vicinanza umana e istituzionale, e ribadiamo l’importanza di tutelare il rispetto, la sicurezza e la dignità delle persone e delle istituzioni”.

Le senatrice Minasi: “Greco vada avanti, gli staremo accanto”

“Un atto inconcepibile e vile che condanno duramente”.

Inizia con queste parole una nota con cui la Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta l’aggressione subita dal Consigliere regionale dello stesso partito Orlandino Greco, manifestandogli la sua solidarietà.