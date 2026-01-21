Maltempo in Calabria, l’allerta sulle zone ioniche scende ad arancione

L’allerta meteo sulle zone ioniche del Catanzarese e su quelle ioniche e tirreniche del Reggino è scesa, per la giornata di oggi, ad arancione. È quanto evidenzia l’ultimo bollettino della Protezione Civile. La situazione meteorologica appare in miglioramento, con una previsione di declassamento ulteriore per domani, quando l’allerta passerà a gialla su tutta la Calabria.

Miglioramento delle condizioni meteo in Calabria

Secondo la Protezione Civile, le condizioni meteo stanno migliorando, con il peggio ormai alle spalle. L’allerta arancione era stata precedentemente emessa a causa del rischio di forti piogge e temporali.

La previsione per domani è positiva, con l’allerta che si estenderà a tutta la regione, ma riducendo il livello di allarme a giallo.