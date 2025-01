Alta velocità in Calabria, la replica alla minoranza dell’ass. Caracciolo: ‘Nessun taglio, solo fake news’

“Non esiste alcun taglio dei fondi per l’Alta Velocità in Calabria, né un loro fantomatico dirottamento verso altre opere. Rfi – che ha interlocuzioni quotidiane con le strutture della Regione – conferma tutti gli investimenti – oltre 9 miliardi di euro – previsti per l’Alta Velocità ferroviaria SA-RC. Ad oggi, peraltro, le opere finanziate dai fondi detti, o sono in gara, o stanno chiudendo l’iter approvativo e, pertanto, sono state pienamente messe a terra, cosa che nel passato spesso non è avvenuta.

E il governo Meloni non ha toccato alcun capitolo di spesa per i lavori pubblici già programmati in Calabria. Il resto sono fake news”.

Così Maria Stefania Caracciolo, assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria.