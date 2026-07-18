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Autovelox: spenti in Calabria 4 dispositivi

"Dopo 34 anni, si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati"

18 Luglio 2026 - 14:44 | Comunicato Stampa

Autovelox Ss 106

“Dopo l’entrata in vigore della riforma autovelox, fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella Regione Calabria sono stati spenti 4 dispositivi.

Allo stato attuale, quindi, risultano omologati 52 dispositivi a fronte dei 56 dislocati sul territorio.

Dopo 34 anni, si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati. Salvini ribadisce che se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini”.  

Così una nota del MIT

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