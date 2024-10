Calabria, bambini a rischio povertà. Marziale attacca Conte: “Lo Stato dov’è?”

E’ quando dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, commentando i dati diffusi dal presidente del Comitato italiano Unicef, Francesco Samengo.

Non ci credono i bambini che apprendono essere il loro papà e la loro mamma disoccupati. Non ci credono i bambini portatori di disagio psicosociale che non hanno uno straccio di reparto di neuropsichitria infantile in tutta la regione. Non ci crede il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria; io, chiamato ogni giorno a risolvere problemi che altrove non esistono da decenni”.