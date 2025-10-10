Regionali, Campana (AVS): ‘Dato negativo, ma in poco tempo non si poteva fare di più’

«Le urne appena chiuse ci hanno consegnato un dato negativo, inutile girarci intorno. In questa fase di analisi e autocritica non possiamo sottacere l’obiettivo minimo non centrato: il superamento dello sbarramento del 4%, che probabilmente ci avrebbe consentito di eleggere un rappresentante di AVS in seno al Consiglio regionale, seppur per una manciata di voti».

È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde – Verdi/AVS.

«Nei giorni scorsi – spiega Campana – abbiamo aperto la fase dell’analisi del voto, che proseguirà. È evidente che più di qualcosa non ha funzionato, a partire dalla defezione forzata di Mimmo Lucano. Probabilmente l’unica scusante riguarda il poco tempo utile a far passare il messaggio e a proporre il validissimo programma a cui ha lavorato il campo progressista.

Di certo la becera strategia di Occhiuto ha pagato. D’altro canto, per quel che ci riguarda, dopo il congresso regionale del 3 maggio scorso non ci saremmo mai aspettati di dover organizzare una lista e una campagna elettorale in pieno agosto».

“Il voto libero dei giovani è la nostra forza”

«Una delle note positive – sottolinea Campana – è che, nonostante i carri armati clientelari allestiti dal centrodestra, il voto libero di opinione è confluito nel centrosinistra, consentendo anche ad AVS di compiere piccoli ma significativi passi in avanti rispetto alle scorse Regionali e alle Politiche, quasi in linea con le Europee.

Significa che il progetto Alleanza Verdi Sinistra funziona, se è vero – com’è vero – che i sondaggi nella fascia 18-29 anni ci indicano con un soddisfacente 16% come terza forza politica in Italia.

Abbiamo, quindi, di che ben sperare e per questo stiamo aprendo ai giovani una scuola politica che partirà nelle prossime settimane.

L’impegno di Europa Verde-Verdi/AVS proseguirà senza sosta».

“Un grazie a Tridico per impegno e passione”