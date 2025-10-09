Calabria, Regione o UE? Tridico: ‘Ho chiesto qualche giorno di riflessione’
Il candidato governatore parla dell'amara sconfitta, del suo futuro e della "necessità di rioganizzare l'opposizione"
09 Ottobre 2025 - 14:15 | Comunicato Stampa
“Ho chiesto qualche giorno di riflessione. Siamo soltanto a due giorni di riflessione, questo è ancora un periodo troppo breve per prendere una decisione su una cosa così importante, e quindi mi riservo ancora di non rispondere a questa domanda, ma l’impegno, in ogni caso, in Calabria così come appunto è richiesto da queste prime ore dopo il voto per me è scontato”.
Così l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato sconfitto del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria, prima dell’inizio della riunione dei consiglieri regionali eletti del centrosinistra in corso a Lamezia Terme. Tridico ha parlato di organizzazione dell’opposizione, non nascondendo la delusione per l’esito delle elezioni.
Tridico: “Bisogna riorganizzare l’opposizione”
“Bisogna riorganizzare l’opposizione – ha detto – bisogna ripartire. La sconfitta, come è stato già detto, è amara purtroppo. Però c’è stato da parte di tutti un grande impegno per cercare di creare un sogno, un’alternativa, una speranza.
I tempi di questa campagna sono stati molto brevi e questo ha inciso, così come anche il tasso di adesione al voto. Anche se va fatto un discorso sulla necessità di estendere il voto anche ai fuori sede, come si fa con gli iscritti all’AIRE, per permettere anche a loro di votare”.
La riunione dei consiglieri regionali del centrosinistra
Oltre a Pasquale Tridico, sono presenti alla riunione tutti i consiglieri eletti del centrosinistra-campo largo:
- per il Partito Democratico: Rosellina Madeo, Ernesto Alecci, Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà
- per la Lista Tridico Presidente: Ferdinando Laghi e Vincenzo Bruno
- per il Movimento 5 Stelle: Elisa Scutellà
- per i Democratici Progressisti: Francesco De Cicco
- per la Casa Riformista: Filomena Greco
Fonte: Ansa Calabria