Regionali, per Tridico dopo la sconfitta arriva il dilemma: sarà ritorno a Bruxelles?

Adesso sarà obbligato a pensarci. In piena campagna elettorale, Pasquale Tridico (a diretta domanda posta da CityNow) aveva svincolato sull’eventualità di un ritorno o meno a Bruxelles in caso di sconfitta alle urne con Roberto Occhiuto. ‘Non ho pensato a cosa farò perchè vincerò io‘, la risposta di Tridico, con una sicurezza che è anche giusto esibire in campagna elettorale.

Oggi però è arrivato il tempo delle riflessioni. Smaltita la grande amarezza per la pesante sconfitta, con Occhiuto che si è guadagnato la rielezione a furor di popolo, Tridico dovrà decidere il proprio futuro. In realtà, secondo rumors che addirittura anticipano la sua discesa in campo (riportati su queste pagine il 14 agosto), la questione era ovviamente già emersa.

Nessuno potrà mai darlo per garantito, ma è probabile -del resto già i primi sondaggi parlavano chiaro- che tra Tridico e il Movimento 5 Stelle la vicenda sia stata affrontata a tempo debito. C’è da attendere quella che sarà la decisione ufficiale dell’ex presidente Inps, ma le voci che circolano da tempo (anche per questioni familiari) sono sempre più insistenti e riguarderebbero la sua volontà di rimanere all’Europarlamento, rinunciando al seggio di consigliere regionale di opposizione.

La domanda immediata, fosse questo lo scenario, scatterebbe facile: chi prenderà il posto di Tridico a Palazzo Campanella? Da ribadire come la legge elettorale in Calabria sia un rebus spesso indecifrabile e quasi sempre incomprensibile, ma secondo quanto raccolto a sostituire Tridico in Consiglio Regionale sarebbe Elisabetta Barbuto del Movimento 5 Stelle.

Candidata nel Collegio Centro, con poco più di duemila preferenze ottenute, Barbuto (nella foto proprio accanto a Tridico) sembra quindi essere vicina all’approdo a Palazzo Campanella. Perchè toccherebbe a lei? La motivazione è da legare al fatto che, sui resti totali, il decimo seggio della coalizione di centrosinistra è proprio il primo seggio del Movimento 5 Stelle nel Collegio Centro.

Nonostante la sconfitta, Tridico ha ringraziato con affetto tutti coloro che lo hanno sostenuto, affermando che “questo è solo l’inizio” di un nuovo capitolo. “Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini”, ha detto, con voce tremante di gratitudine. “Abbiamo lottato per una Calabria migliore“, le parole dell’eurodeputato dei 5 Stelle, evidentemente commosso. L’amore per la Calabria, espresso più volte in queste settimane da Tridico, dovrà fare i conti adesso con Bruxelles…