La Calabria domina nei campionati giovanili di dama italiana

Nei giorni 1,2,3 luglio 2022, si e’ svolto presso l’hotel Ibis Styles di Palermo, il 42 ° campionato giovanile di dama italiana, organizzato dalla Fid.

I reggini Amaretti Ismaele (tesserato con l’Asd “nuovi Orizzonti”) e Coppolino Vittoria Giorgia (tesserata con l’Asd “ Il bianco e il nero”), sono Campioni italiani, il primo nella categoria Juniores, la seconda nella categoria minicadetti. Entrambi sono riusciti a concludere imbattuti il loro torneo. Per quanto riguarda la categoria cadetti Amaretti Ludovica Maria (tesserata con l’Asd “Nuovi Orizzonti”), e’ vice campione d’Italia 2022 che solo per un punto non ha portato a casa un ulteriore titolo. Si ricorda anche che la giovanissima Ludovica Maria Amaretti due settimane fa aveva conquistato il titolo di Campionessa femminile assoluta 2022.

Infine , nella categoria Speranze la piccola Coppolino Viola (tesserata con l’Asd “Il bianco e il nero”), ha conquistato un meritato secondo posto.

Complimenti a questi meravigliosi ragazzi, che hanno condotto all’apice del successo, tra le regioni d’Italia, la Calabria.