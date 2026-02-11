Ciclone Harry, Costarella: ‘In due giorni caduta la pioggia di 6/7 mesi’

Durante il maltempo dovuto al ciclone Harry, “in Calabria abbiamo registrato punte di 584 millimetri di pioggia in 48 ore, un quantitativo paragonabile a 6-7 mesi di pioggia continua”, ha dichiarato il direttore generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, in audizione presso la Commissione Ambiente sul maltempo.

“In alcune zone della Sila cosentina e crotonese – ha proseguito – sono stati raggiunti 80 centimetri di neve in meno di 24 ore. I principali danni sono stati registrati alle infrastrutture costiere, in particolare ai lungomari della costa ionica, con la compromissione di numerosi sottoservizi come le fognature, l’illuminazione pubblica, la viabilità primaria costiera. Abbiamo riscontrato, anche, lesioni e insabbiamenti nei principali porti della zona ionica. Particolari disagi e danni poi alla viabilità, sia primaria sia secondaria, interna, con numerosi alberi caduti e interventi per rimuovere gli ostacoli”.