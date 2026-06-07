Reggio, ‘I Peddaroti’ in Albania: Pellaro protagonista all’Aulona Inter Folk Festival

Pellaro e Reggio Calabria hanno rappresentato l’Italia all’Aulona Inter Folk Festival 2026, evento internazionale dedicato alla musica popolare, alle danze tradizionali e allo scambio culturale tra popoli.

La manifestazione si è svolta dal 22 al 26 maggio a Valona, città costiera e portuale dell’Albania, richiamando gruppi folk provenienti da diverse parti del mondo.

A Valona gruppi da Albania, Kosovo, Grecia, Polonia e Cile

All’edizione 2026 hanno partecipato realtà artistiche e culturali di vari Paesi: l’Accademia “Star Dance” per l’Albania, l’Ensemble “Malësori” per il Kosovo, l’Ensemble “Sloga” per il Montenegro, l’Ensemble “Avjerinos” per la Grecia, il gruppo folk “I Peddaroti” per l’Italia, l’Ensemble “Maguzianie” per la Polonia, la Compagnia Culturale “Burundi” per il Burundi, l’Ensemble “Marduk” per la Georgia e l’Ensemble “Proarchi” per il Cile.

Un incontro tra culture diverse, unite dal linguaggio della musica, dei costumi tradizionali e delle danze popolari.

“I Peddaroti” portano la Calabria oltre i confini nazionali

In questo contesto internazionale, il gruppo folk “I Peddaroti”, storica realtà di Reggio Calabria, ha rappresentato l’Italia portando a Valona un pezzo importante della tradizione calabrese.

Per il gruppo è stata un’esperienza intensa, vissuta tra sfilate, parate, esibizioni e momenti di confronto con le altre delegazioni presenti. Un’occasione per raccontare, attraverso musica e balli, l’identità di Pellaro, di Reggio Calabria e della Calabria.

Non è la prima esperienza internazionale

Per “I Peddaroti” non si tratta della prima partecipazione fuori dall’Italia. Nel corso della loro storia, infatti, il gruppo ha più volte varcato i confini nazionali, diventando ambasciatore delle tradizioni popolari reggine.

Un percorso che si lega anche al festival “Gira lu mundu”, appuntamento che ogni anno trasforma Pellaro in un punto di incontro per gruppi folk provenienti da vari Paesi.

Una manifestazione che permette a Reggio Calabria di ospitare culture diverse e, allo stesso tempo, di continuare a valorizzare le proprie radici popolari.