La Calabria fa colpo sui viaggiatori, Airbnb la elegge ‘regina’ delle mete turistiche

Un boom turistico che la Calabria aspettava da tempo, quello che la regione meridionale ha vissuto nell’ultimo anno. Ad affermarlo è Airbnb.

L’azienda americana, leader nel settore mondiale del turismo, che permette di mettere in contatto persone alla ricerca di un alloggio, ha infatti stilato una lista delle mete più in voga in tutto il mondo. Al pari di Ibiza e Parigi troviamo dunque anche la nostra Calabria.

Sempre più folgorati dai paesaggi, dai borghi che contengono secoli di storia greca, bizantina, normanna ed ancora attratti dalle bellezze architettoniche e naturali, sono in aumento i turisti che giungono in Calabria da ogni dove.

La classifica mondiale, che vede la Calabria al 17esimo posto, è stata stilata confrontando il numero di prenotazioni per il 2019.

Quello che emerge, insomma, è che la Calabria ha fatto colpo su molti turisti. Merito della ricca offerta di “montagne, parchi nazionali, villaggi medievali, di una costa marittima la cui offerta turistica è in espansione e un’atmosfera rustica e rilassata”.

Secondo Airbnb, la Calabria è la regione italiana dove l’interesse dei turisti cresce maggiormente, facendo segnare un +100% di inclusioni nelle “wish list”.

I numeri sono in continuo aumento, il cambio di rotta potrebbe quindi portare ad una tanto sognata e agognata “primavera turistica calabrese”.