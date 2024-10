Calabria, crescono internazionalizzazione ed export. La nota di Greco

Nell’ambito delle azioni a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese calabresi, la Regione Calabria ha finanziato numerosi progetti presentati dalle Camere di Commercio Italiane all’estero. I progetti sono stati finanziati dalla Regione nell’ambito del piano attuativo degli Indirizzi Strategici del Sistema Internazionale Calabria e rientrano tra le iniziative finalizzate alla promozione delle eccellenze produttive calabresi su nuovi mercati.



Molti dei progetti valutati positivamente dalla Regione Calabria nel 2018 sono già in fase conclusiva come quelli con le Camere di Commercio Italiane in Brasile, Danimarca, Svezia, USA (Midwest), Canada (Ontario e Montreal), Londra, Germania (Monaco e Francoforte), Francia e Svizzera. I progetti si focalizzano principalmente sulla promozione di alcuni settori chiave che rappresentano l’eccellenza produttiva calabrese da proporre in modo integrato e innovativo sui mercati internazionali. L’obiettivo è quello di affermare il brand Calabria sui mercati target come sinonimo di qualità, eccellenza ed offrire una proposta ampia e diversificata rivolta agli operatori di settore. Grazie a questi progetti sono state promosse diverse realtà produttive e le relative filiere coinvolte. Un vero e proprio motore economico che ha consentito la promozione, la creazione e il rafforzamento dei flussi commerciali dalla Calabria verso i Paesi terzi (per quanto riguarda il settore enogastronomico) e dei flussi turistici dai Paesi terzi verso il territorio calabrese (per quanto concerne l’ambito turistico).



I segretari delle Camere di Commercio Italiane all’estero hanno dimostrato particolare interesse per la Calabria, per il suo tessuto imprenditoriale e per l’offerta turistica da proporre nei loro Paesi di riferimento soprattutto grazie ad un’attenzione crescente per i prodotti e le eccellenze calabresi. Sulla scia degli ottimi risultati raggiunti negli anni precedenti con questa formula dei progetti finanziati dalla Regione Calabria e realizzati con la collaborazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero, si è certi anche per quelli in fase di avvio di un’ampia partecipazione e soddisfazione da parte delle imprese calabresi sopratutto quelle dei settori enogastronomico e turistico.



