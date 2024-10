Calabria – Decreto sanità, la Giunta regionale formalizza il ricorso alla Corte costituzionale

E ancora:

“La sanità in Calabria è commissariata dal 30 luglio 2010. Abbiamo una carenza di oltre 1400 medici. Sono dieci anni di Commissariamento di cui 8 con blocco di assunzioni. Con Quota 100 la situazione crollerà. In questo Decreto Straordinario non c’è nulla che tratti il cuore della sofferenza della sanità calabrese, ossia: la carenza di personale. C’è un aumento di circa 790 mila di indennità per i commissari a carico dei calabresi, poiché la nomina dei commissari riguarderà dirigenti di fuori regione”.