139 poliziotti per la Calabria, Nesci: ‘Il Governo Meloni riporta al centro la sicurezza’

“L’arrivo di 139 nuovi poliziotti in Calabria è un risultato importante che conferma, ancora una volta, come il Governo di Giorgia Meloni abbia riportato la sicurezza al centro dell’azione politica. Ai cittadini rispondiamo con i fatti, non con gli slogan”.

Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, commentando l’assegnazione di nuovi agenti alla Calabria annunciata dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Leggi anche

Il piano nazionale delle assunzioni e il mantenimento degli impegni

“Da troppo tempo la Calabria chiedeva maggiore attenzione sul fronte della sicurezza. Oggi il Governo Meloni dimostra che mantenere gli impegni è possibile: oltre 45 mila donne e uomini già assunti nelle Forze dell’ordine, altri 27 mila che entreranno in servizio entro la fine della legislatura, investimenti negli organici, nelle dotazioni e nei presìdi territoriali. È una visione chiara che restituisce autorevolezza allo Stato e garantisce maggiore tutela ai cittadini e a chi ogni giorno indossa una divisa.”

“La sicurezza è una condizione essenziale per la libertà, lo sviluppo economico e la crescita dei territori. Per questo Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione tutte le politiche che rafforzano la presenza dello Stato, contrastano la criminalità e assicurano ai calabresi il diritto di vivere in una terra sempre più sicura.”

“Con il Governo Meloni e con il lavoro del sottosegretario Wanda Ferro la Calabria non riceve promesse, ma risultati concreti. È questa la differenza che i cittadini vedono ogni giorno”.

Questa versione ha un’impostazione più da comunicato politico, mette in risalto il ruolo di Wanda Ferro e chiude con un messaggio forte sul “cambio di passo” del Governo Meloni.