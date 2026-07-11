139 poliziotti per la Calabria, Nesci: ‘Il Governo Meloni riporta al centro la sicurezza’
"Ai cittadini - ha detto l'eurodeputato di FdI - rispondiamo con i fatti, non con gli slogan"
11 Luglio 2026 - 15:02 | Comunicato stampa
“L’arrivo di 139 nuovi poliziotti in Calabria è un risultato importante che conferma, ancora una volta, come il Governo di Giorgia Meloni abbia riportato la sicurezza al centro dell’azione politica. Ai cittadini rispondiamo con i fatti, non con gli slogan”.
Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, commentando l’assegnazione di nuovi agenti alla Calabria annunciata dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.
Il piano nazionale delle assunzioni e il mantenimento degli impegni
“Da troppo tempo la Calabria chiedeva maggiore attenzione sul fronte della sicurezza. Oggi il Governo Meloni dimostra che mantenere gli impegni è possibile: oltre 45 mila donne e uomini già assunti nelle Forze dell’ordine, altri 27 mila che entreranno in servizio entro la fine della legislatura, investimenti negli organici, nelle dotazioni e nei presìdi territoriali. È una visione chiara che restituisce autorevolezza allo Stato e garantisce maggiore tutela ai cittadini e a chi ogni giorno indossa una divisa.”
“La sicurezza è una condizione essenziale per la libertà, lo sviluppo economico e la crescita dei territori. Per questo Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione tutte le politiche che rafforzano la presenza dello Stato, contrastano la criminalità e assicurano ai calabresi il diritto di vivere in una terra sempre più sicura.”
“Con il Governo Meloni e con il lavoro del sottosegretario Wanda Ferro la Calabria non riceve promesse, ma risultati concreti. È questa la differenza che i cittadini vedono ogni giorno”.
Questa versione ha un’impostazione più da comunicato politico, mette in risalto il ruolo di Wanda Ferro e chiude con un messaggio forte sul “cambio di passo” del Governo Meloni.
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