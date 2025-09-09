Elezioni Regionali, doppia visita a Reggio dei big di csx: arrivano Schlein e Conte
Una doppia tappa che segna l’avvio concreto della volata elettorale. La campagna in Calabria entra così nel vivo e promette settimane caratterizzate da un confronto serrato
09 Settembre 2025 - 19:44 | Redazione
Reggio Calabria si prepara a vivere giorni intensi di campagna elettorale in vista delle regionali di ottobre. Secondo quanto appreso da CityNow, due appuntamenti politici di rilievo interesseranno la città dello Stretto a distanza di pochi giorni.
Giovedi 11 settembre salvo sorprese sarà la volta della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che incontrerà militanti e cittadini reggini in una fase cruciale della competizione. Pochi giorni dopo, il 15 settembre, dovrebbe toccare invece al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso a sostegno del candidato governatore Pasquale Tridico.
