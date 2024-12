Loizzo (Lega): ‘Emendamento Tis e ministeriali, svolta per la Regione Calabria’

Di seguito riportiamo le parole di Simona Loizzo, Deputata della Lega e cofirmataria dell’emendamento. Con immensa soddisfazione annuncio che, insieme al collega On. Francesco Cannizzaro, abbiamo portato a casa un risultato fondamentale per migliaia di lavoratori calabresi. Il nostro emendamento riguardante i Tis (tirocinanti di inclusione sociale) e i tirocinanti ministeriali è stato approvato. Una battaglia dura, ma che finalmente ci consente di dare risposte concrete a queste categorie, troppo a lungo rimaste in bilico. Cosa prevede l’emendamento?

Assunzioni per i Tis

Grazie alla nuova norma, i Tis potranno essere assunti a tempo indeterminato, anche come lavoratori sovrannumerari, in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali. Le assunzioni potranno avvenire tramite procedure semplificate e utilizzando risorse già stanziate dallo Stato, integrate con fondi della Regione Calabria. Proroga per i tirocinanti ministeriali

Per i cosiddetti ex tirocinanti ministeriali, è stata autorizzata una proroga di 12 mesi, finanziata con le risorse messe a disposizione dai Ministeri competenti.

Una svolta per il futuro dei lavoratori in Calabria

L’emendamento, che modifica l’art. 19-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Esso garantisce stabilità occupazionale a figure essenziali per il funzionamento di molti enti e per il supporto diretto ai cittadini.

Un lavoro di squadra per la Calabria

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno del Presidente Roberto Occhiuto e il lavoro corale che ci ha visti in prima linea, determinati a far valere i diritti di migliaia di lavoratori. Come cofirmataria, mi sento orgogliosa di aver contribuito a scrivere una pagina di speranza e concretezza per la nostra regione. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per risolvere le sfide che la Calabria deve affrontare.

Per i lavoratori, per il futuro della nostra terra, per la Calabria!