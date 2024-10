Emergenza rifiuti in Calabria, Tansi: ‘Normativa da riformare’

Scrive cosi in una nota Carlo Tansi.

“Sono la conferma delle difficoltà esecutive contenute in una normativa regionale, chiaramente censurata nel mio programma elettorale, che deve essere completamente riformata, per consentire, anche in Calabria, una gestione del ‘sistema rifiuti’ in linea con quanto avviene nelle zone del territorio nazionale più attente alla tutela dell’ambiente”.