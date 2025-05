Al teatro Cilea la 17esima edizione del ‘Calabria Fest Rai Tutta Italiana’

E’ stata presentata oggi, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la 17esima edizione del ‘Calabria Fest Rai Tutta Italiana’, il festival della nuova musica italiana. Il festival inizierà oggi, 8 maggio, a Reggio Calabria e si terrà fino al 10 maggio al Teatro Francesco Cilea.

Un festival all’insegna della musica italiana

La tre giorni di eventi sarà condotta da Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai, che si occupa anche della consulenza musicale. I media partner sono Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Italia, mentre l’evento è organizzato dall’associazione culturale Art-Music&Co con la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Ospiti e protagonisti delle serate

Alla presentazione sono intervenuti:

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà

Il consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio

Gianmaurizio Foderaro , conduttore e dirigente Rai

, conduttore e dirigente Rai Maria Cristina Zoppa , inviata Rai Italia

, inviata Rai Italia Il direttore artistico dell’evento Ruggero Pegna.

Il programma del Calabria Fest Rai Tutta Italiana

Le tre serate del Calabria Fest Rai Tutta Italiana sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Durante il festival, verranno presentati live di alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale italiana. Saranno anche premiati con i ‘Calabria Music Awards – The Best of The Year’, riconoscimento per le migliori nuove proposte dell’anno, selezionate da Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana.

Giovedì 8 maggio:

Mirkoeilcane (cantautore romano)

(cantautore romano) Lauryyn (cantautrice pugliese)

(cantautrice pugliese) Fluente (cantante lucana)

(cantante lucana) Cosmonauti Borghesi (band pop rock romana)

(band pop rock romana) Ospite: Roy Paci con i suoi Aretuska.

Venerdì 9 maggio:

Gio Evan (cantautore, scrittore e poeta pugliese)

(cantautore, scrittore e poeta pugliese) Matsby (rapper e cantautore genovese)

(rapper e cantautore genovese) Rondine (talento indie rap romano)

(talento indie rap romano) Walter Ricci (cantante e pianista napoletano)

(cantante e pianista napoletano) Amara (cantautrice e scrittrice).

Sabato 10 maggio:

Mimì , vincitrice di X Factor 2024

, vincitrice di Dile (cantautore abruzzese)

(cantautore abruzzese) La Campa (cantautrice e compositrice romana)

(cantautrice e compositrice romana) Anastasio (rapper e vincitore di X Factor )

(rapper e vincitore di ) Erica Mou (cantautrice e chitarrista).

Un ampio spazio mediatico

Il festival avrà una grande copertura mediatica. Ogni mattina alle 11:00, Gianmaurizio Foderaro curerà uno speciale in diretta su Isoradio. Durante le serate, ci saranno servizi, interviste e speciali per Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play e Radio Italia. Anche il TGR Rai e Rai News seguiranno l’evento con inviati.

Le parole delle autorità locali

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha dichiarato:

“Continua l’idea di promuovere l’immagine della nostra terra attraverso eventi di caratura nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di legare il nome della nostra città a un festival di altissima qualità”.

Il consigliere Filippo Quartuccio ha aggiunto:

“Siamo felici di ospitare il ‘Calabria Fest Rai Tutta Italiana’, che porta il nostro territorio al centro della scena musicale nazionale”.

Gianmaurizio Foderaro ha sottolineato:

“Reggio Calabria è un valore aggiunto per il festival: la bellezza del territorio unita alla qualità della musica sarà il miglior veicolo promozionale per le future edizioni”.

Ruggero Pegna, direttore artistico, ha concluso: