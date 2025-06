Nastro d’Argento a “Hey Joe”: premiata la Calabria Film Commission

Il film girato anche in Calabria, che vede come protagonista l’attore americano James Franco e Francesco Di Napoli, è disponibile ora su Netflix e Now TV

Ancora un premio per la Calabria Film Commission. Il film “Hey Joe” di Claudio Giovannesi, girato anche a Pizzo, Villaggio Mancuso e in Sila (presso il Grande Albergo delle Fate), vince il Nastro d’argento per il miglior sonoro realizzato da Angelo Bonanni.

Cerimonia al Maxxi di Roma: presente la Calabria Film Commission

Alla cerimonia di premiazione, che si terrà stasera, 16 giugno, a Roma al Maxxi, sarà presente la Calabria Film Commission e il presidente, Anton Giulio Grande.

Cinque candidature ai Nastri d’Argento 2025 per la Calabria

Per la Calabria Film Commission sono 5 le candidature registrate ai Nastri d’Argento 2025:

3 per “Hey Joe” (Miglior Sonoro, Miglior Soggetto e Miglior Fotografia);

2 per “Us Palmese” dei Manetti Bros. (Migliore Commedia e Migliore Attore).

Un percorso di successi per il cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission

Questo risultato si aggiunge ad altri riconoscimenti per i film sostenuti dalla Calabria Film Commission, tra cui:

l’Orso d’oro a Berlino per “The Good Mothers”;

il riconoscimento per la fotografia al Festival di Göteborg per “Madame Luna” di Daniel Espinosa;

il successo al Bifest per “Il mio posto è qui” di Daniela Porto e Cristiano Bortone;

il Nastro d’argento per “Cutro-Calabria-Italia” di Mimmo Calopresti.

Una regione che investe in cinema e bellezza

La Calabria Film Commission continua a supportare la produzione cinematografica di qualità, promuovendo la regione come destinazione per la realizzazione di film e progetti audiovisivi.