“Europa in classe”, la nuova rubrica social voluta da Giusi Princi

Nasce Europa in classe, nuova rubrica settimanale voluta dall’eurodeputata Giusi Princi per far conoscere le istituzioni europee.

“Un nuovo progetto europeo – afferma Princi – per un nuovo anno insieme. È con grande piacere che annuncio il lancio di una nuova iniziativa: Europa in classe. Ogni settimana, il martedì, sui miei canali social, saranno pubblicati miei video dedicati all’educazione civica europea. Ho fortemente voluto la nuova rubrica – spiega l’eurodeputata – per affrontare una delle sfide più grandi del nostro tempo: la disaffezione dei cittadini alla politica, spesso causata proprio da una percezione di distanza, da disinformazione e scarsa conoscenza del funzionamento delle istituzioni. Con Europa in classe – prosegue –, voglio avvicinare tutti, specialmente gli studenti e le nuove generazioni, a ciò che l’Unione Europea rappresenta, a come lavorano le sue istituzioni, a quanto le decisioni europee determinano le leggi dei paesi membri e di come si impattano nei nostri territori. Tutti i contributi video confluiranno in un volume, diversificato per grado di scuola, che sarà distribuito gratuitamente a tutti gli studenti calabresi. Questa nuova rubrica – conclude Princi – si affiancherà a Pillole di Europa, un altro appuntamento sui miei canali social che ogni venerdì tiene aggiornati i cittadini sui principali lavori in Parlamento”.

Un progetto per avvicinare i cittadini alle istituzioni

Tutti i contenuti video di Europa in classe saranno raccolti in un apposito volume, pensato per diversi gradi scolastici e destinato gratuitamente a migliaia di studenti in Calabria. L’obiettivo è fornire loro uno strumento efficace per comprendere il funzionamento dell’Unione Europea e delle sue istituzioni, trasformando la percezione di distanza in un’opportunità di conoscenza e partecipazione.