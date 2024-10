Guida del Gambero Rosso, tre new entry a Reggio Calabria

Tra i locali della Calabria segnalati nella prestigiosa Guida del Gambero Rosso 2025 ci sono 18 new entry. La guida si rinnova costantemente, seguendo l’evoluzione della ristorazione italiana.

L’evoluzione della ristorazione calabrese

I nuovi ingressi nella Guida del Gambero Rosso 2025

La Calabria

Anche la Calabria è protagonista di un’evoluzione che pur mantendo il legame con la cucina contadina tradizionale reinterpreta i sapori autentici del territorio con tecniche contemporanee, per offrire esperienze culinarie raffinate. Lo testimoniano le sue 44 insegne presenti in guida di cui 18 new entry e 1 Tre Gamberi che svetta tra le eccellenze regionali: La Tavernetta al San Lorenzo si Alberga a Spezzano della Sila (CS), aperta nei primi anni ‘80 è diventata in breve tempo uno dei ristoranti cardine della cucina di territorio in Calabria.

Oggi è protagonista di un progetto di totale restyling che mira a reinventare gli spazi in chiave contemporanea, conservando però le radici storiche. Nel frattempo, in una sala del San Lorenzo si Alberga, hotel anch’esso di proprietà della famiglia e situato accanto al ristorante storico, è nata la nuova Trattoria dove il menu ricalca la storia della Tavernetta, con la Sila e le sue unicità al centro dei piatti serviti.

I nuovi ingressi

Morzelleria a Catanzaro, insegna dedicata alla specialità più famosa e golosa della città: il morzello, quello vero, una trippa densa e piccante servita nella pitta, un ciambellone di pane di grano duro.

102 a Lamezia Terme (CZ,) un luogo dalle mille forme -cocktail bar, vini esclusivamente “naturali”, stuzzicheria con prodotti tipici – con una cucina semplice ma tecnicamente ben eseguita, con particolare attenzione al vegetale.

Abbruzzino Oltre a Lamezia Terme (CZ), dove i piatti rimangono saldamente ancorati alla scelta di utilizzare materie prime del territorio, in abbinamenti accordati sulla spiccata nota dell’acidità, ormai signature della proposta.

Contrada Carrozzino a Zagarise (CZ) un locale accogliente a gestione familiare, da vent’anni indirizzo ideale per gli amanti della natura e della tranquillità, con la certezza di mangiare cibo genuino e di qualità.

La Rosa nel Bicchiere a Soveria Mannelli (CZ): un antico casale da cui è stato ricavato un agriturismo con camere, piscina e un ristoro creativo. Il nome è tratto da una poesia e rivela i deus ex machina di questo locale semplice ma estremamente piacevole, la famiglia Rubbettino, grandi editori.

Simposio Mare e Vini a Cosenza: un locale che mette in evidenza la cucina dell’esperto Ivan Carelli e dove due posti al banco di lavoro dello chef consentono, a chi volesse, di assistere in diretta alla preparazione dei piatti.

Al Pesce Fuor d’Acqua a Rende (CS), un indirizzo dove gustare il meglio che i due mari che bagnano la provincia hanno da offrire, dai gamberoni rossi del Tirreno alle aragoste dello Ionio.

Brillo Parlante a San Giovanni in Fiore (CS), locale vista lago (Arvo) specializzato nella carne da accompagnare a funghi e verdure sottolio e una buona selezione di birre artigianali.

L’A Gourmet Accademia a Reggio Calabria, un locale curato ed elegante nel cuore della città che propone quattro percorsi gustativi, oltre alla carta, con una cucina che si colloca fra il classico e il creativo.

Officina del Gusto a Reggio Calabria, dove Fortunato Aricò, cuoco e patron, si fa interprete di piccoli artigiani scelti con cura, specie dell’entroterra calabrese, e dei prodotti dell’“Orto dell’Officina” in cui la chimica è bandita.

Timo a Reggio Calabria rappresenta una chicca per selezione delle materie prime e creatività applicata a una cucina troppo spesso proposta in modo sgraziato.

Do’ Priuri ad Antonimina (RC), un’istituzione: cucina di sostanza e porzioni importanti, l’antipasto altrove sarebbe un pranzo intero, ma anche tanta attenzione a un’esperienza genuina, dai fritti alla parmigiana, dal baccalà alla pecora.

Osteria Zero a Taurianova (RC) che riceve anche lo smile per il Miglior Rapporto Qualità Prezzo: una cucina contemporanea che pesca dal ricco paniere calabrese con tecniche e cotture moderne puntando tanto sul vegetale.

Arcobaleno Cocktail Bar a Ricadi (VV):ottimi cocktail, ma non solo. La cucina di Gabriele Giuliano attinge dai prodotti del territorio per far fare loro il giro del mondo tra tecnica, sperimentazioni e abbinamenti arditi.

De’ Minimi del Villa Paola a Tropea (VV) con una proposta culinaria che racconta una Calabria dalle grandi materie prime, dei prodotti che gli stessi frati coltivavano nell’orto della villa. Una cucina senza sprechi, regionale ma dalla grande tecnica.

La Lamia a Tropea (VV), indirizzo ideale per gustare i sapori tipici calabresi con guizzi di contemporaneità.

La Tavernetta a Spilinga (VV): per la fileja alla Spilingese fatta con tutti i crismi, citofonare a La Tavernetta. Prima però, un assaggio di formaggi e salumi, e poi tanta carne alla brace preparata come si deve.

Salimora a La Meridiana Residence a Ricadi (VV), degna cornice per vivere un’esperienza culinaria fuori dagli schemi, artefice il giovane chef Simone De Luca. Appassionato di fermentazioni e del mondo vegetale, elabora piatti che si distinguono per armonia e pulizia dei sapori.

Menzione speciale

Una menzione speciale è andata alla “Forchetta Verde Dattilo”, situata a Strongoli, un riconoscimento importante per l’impegno e la qualità nella cucina.