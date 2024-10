Calabria, in cerca di funghi perdono l’orientamento. Ritrovate due signore

Due signore hanno dato l'allarme perchè avevano perso l’orientamento in mezzo al bosco. Fondamentale l’intervento della polizia

L’autunno, si sa, è la stagione dei funghi, e tante persone si avventurano nei boschi per raccoglierne e portare a tavola i migliori sapori.

Ma anche ai più esperti può capitare di perdersi se cala il buio: ed è quello che è successo ieri a due signore che, in località Ferrà nel Comune di Grotteria, hanno dato l’allarme perchè non riuscivano ad orientarsi per rientrare a casa.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Siderno sono immediatamente intervenuti e, mantenendo un costante e rassicurante contatto telefonico, le hanno rintracciate e condotte in salvo.

Questa mattina una di loro, accompagnata dal marito, ha voluto ringraziare nuovamente i nostri ragazzi per il pronto intervento!

