Coronavirus, la Calabria citata dai giornalisti d’oltreoceano. La Santelli ringrazia

La notizia è apparsa su tutte le testate regionali e non solo. Il noto giornale statunitense parla della Calabria evidenziando il lavoro della neo governatrice Jole Santelli rispetto al dramma del coronavirus.

Il Governatore della Calabria ringrazia ufficialmente il noto magazine statunitense attraverso un post apparso qualche minuto fa sulla sua pagina FB:

Grazie al New York Times per aver parlato delle misure attuate in Calabria per contrastare l’emergenza. Nell’articolo si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel nostro Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito proponendo come esempio il caso della Regione Calabria e le misure adottate per prevenire una disastrosa diffusione del virus.