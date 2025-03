Calabria, limitazioni lungo l’A2 per la manutenzione delle opere in verde

Per consentire gli interventi di manutenzione programmata delle opere in verde lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘, si rendono necessarie delle limitazioni, in orario notturno, in provincia di Vibo Valentia.

Nel dettaglio, tra le ore 22:00 di domani giovedì 13 e fino alle ore 6:00 di venerdì 14 marzo, sarà in vigore la chiusura dello svincolo di Vibo Valentia/Sant’Onofrio al km 350,085.

I veicoli in ingresso e in uscita sullo svincolo potranno utilizzare lo svincolo di Pizzo Calabro al km 339,960.

Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la Statale 18 ‘Tirrena Inferiore‘, proseguimento sulla la Sp 5 e rientro in Autostrada allo svincolo di Pizzo Calabro.