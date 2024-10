La Calabria al Macfrut di Rimini per promuovere l’agroalimentare calabrese

“Anche quest’anno la Regione Calabria sarà presente a Macfrut – ha dichiarato il Presidente Mario Oliverio – che non rappresenta unicamente un momento di business per le nostre realtà produttive, ma anche e soprattutto un’occasione di conoscenza e di approfondimento. Soprattutto in questa fase, nella quale l’export dell’agroalimentare calabrese, e in questo caso del comparto ortofrutticolo, è in notevole aumento. A Rimini presenteremo il meglio della nostra produzione certificata e di qualità, che dà garanzie ai consumatori e sta già avendo un forte slancio sui mercati, grazie alle politiche di internazionalizzazione delle produzioni che abbiamo sostenuto ed all’incremento dell’associazionismo tra i produttori calabresi, che hanno compreso la potenza del fare rete per il perseguimento di obiettivi comuni. Questi risultati sono il frutto di programmazioni mirate a promuovere il territorio e le realtà esistenti, anche grazie alle azioni di promozione messe in atto dalla Regione, grazie anche al coinvolgimento che il Dipartimento Internazionalizzazione ha attuato con le Camere di Commercio.La Calabria ha deciso di puntare anche sulla trasformazione e la commercializzazione – ha aggiunto il Presidente – per dare valore aggiunto alle nostre produzioni, limitare i costi e garantire occupazione. Proprio qualche giorno fa, a tal proposito, abbiamo inaugurato il Laboratorio per la trasformazione dei derivati del Limone di Rocca Imperiale IGP, un’eccellenza che dà lustro all’intera regione e un importante sostegno all’economia del territorio di produzione. Anche attraverso le risorse del PSR – ha specificato – stiamo lavorando per favorire i processi di ammodernamento ed innovazione all’interno delle aziende calabresi, di potenziamento del sistema di informazione rivolto agli operatori del settore ed alle filiere, finalizzato allo scambio di conoscenze, anche con il mondo della ricerca. Lo scopo della Regione -ha concluso Oliverio – è quello di promuovere non solo i nostri prodotti di qualità, ma anche la cultura, le tradizioni e la tipicità dei territori di produzione”.