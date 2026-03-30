Calabria – Minacciava il padre per avere soldi, arrestato e portato in carcere

La vittima sarebbe stata sottoposta a una lunga serie di comportamenti vessatori e intimidatori da parte del figlio, che avrebbe più volte rivolto minacce all'anziano genitore per ottenere denaro

I carabinieri della Stazione di Crotone hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti del padre.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata sottoposta a una lunga serie di comportamenti vessatori e intimidatori da parte del figlio, che avrebbe più volte rivolto minacce all’anziano genitore per ottenere denaro, avanzando continue e pressanti richieste economiche. Le condotte contestate non si sarebbero limitate alle sole minacce.

In diverse occasioni, infatti, l’uomo avrebbe anche messo a soqquadro l’abitazione del padre, alimentando un clima di costante tensione e paura all’interno della casa. La situazione sarebbe diventata talmente grave da costringere il padre a nascondere i monili presenti in casa, nel timore che potessero essere sottratti, vivendo in uno stato di continua apprensione. Alla luce degli elementi raccolti l’autorità giudiziaria ha disposto il carcere per il 34enne.

