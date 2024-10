Calabria, Minasi: ‘Garantire giusta attenzione a mondo sportivo’

“Il necessario lockdown, causato dalla diffusione del Covid, ha coinvolto ogni tipologia di attività, costringendo tanti professionisti, di numerosi settori, a dover mettere in stand by la propria quotidianità lavorativa. Non fa eccezione il mondo sportivo attorno al quale si muove un significativo indotto attualmente in seria difficoltà. Nonostante il momento di grave disagio, però, tantissimi istruttori e società hanno messo in piedi una rete molto valida per stare vicini a tutti coloro che si trovano costretti nelle proprie abitazioni e, quindi, impossibilitati a praticare le discipline abituali.”

Usando i mezzi tecnologici a disposizione, infatti, gli operatori, anche quelli reggini, stanno accompagnando con la loro professionalità gli allenamenti casalinghi di tantissime persone: un lavoro prezioso perché garantisce, durante queste lunghe giornate, un sostegno non solo fisico ma anche psicologico. Va quindi dato merito a tale categoria, così come va assicurata loro la giusta attenzione affinché le esigenze che manifestano vadano, legittimamente, accolte, dal momento che il fermo corrisponde a introiti nulli e problematiche non solo personali, ma anche riferite al mantenimento delle strutture.