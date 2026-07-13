Calabria, Montuoro sui dati di Goletta Verde: ‘Il 93% del mare calabrese è eccellente’

“La Regione Calabria accoglie con attenzione il contributo offerto da Goletta Verde, che rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e può fornire indicazioni che confermano le nostre conoscenze sulle criticità sui corsi d’acqua e nei sistemi di collettamento. È però necessario evitare letture che possano risultare fuorvianti. I dati diffusi derivano da campionamenti puntuali, effettuati in un preciso momento e in corrispondenza delle foci di fiumi e canali, aree che non sono destinate alla balneazione e per le quali vigono specifiche disposizioni normative”.

Così l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che prosegue:

Il monitoraggio delle acque di balneazione

“La qualità delle acque di balneazione della Calabria è invece definita attraverso il monitoraggio istituzionale svolto da ARPACAL secondo la normativa europea e nazionale, con controlli programmati durante l’intera stagione balneare e una classificazione basata su serie storiche di dati, non su un singolo campionamento. Le informazioni raccolte da Goletta Verde rappresentano quindi un’informaziome aggiuntiva su criticità già note e monitorate dalla Regione, ma non possono essere assunte come rappresentative dello stato delle acque di balneazione della nostra regione che sono invece balneabili al 97% con il 93% con classificazione ufficiale, secondo i dati riportati dal ministero e da ISPRA: “eccellente”. La Regione continuerà a investire nel rafforzamento dei controlli ambientali, nella depurazione e nel monitoraggio, con l’obiettivo di garantire la massima tutela del mare e la corretta informazione dei cittadini, fondata su dati scientifici acquisiti secondo le procedure nazionali stabiliti dalla normativa vigente”.

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