Lettera aperta delle associazioni a Occhiuto: ‘Basta ritardi sulla Neuropsichiatria Infantile’

Le Associazioni che in questi anni si sono battute per creare una Rete Ospedaliera e Territoriale Regionale che si facesse carico dei bisogni assistenziali dei bambini e degli adolescenti con patologie psichiatriche non sono più disponibili ad attendere ulteriormente.

Non è accettabile che la Calabria continui ad essere una regione priva di una Rete di Unità Operative Complesse Ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile e dell’ Adolescenza; in un incontro tenutosi l’11 novembre scorso presso la sede del centro Comunitario Agape a Reggio Calabria coordinato dal portavoce di Comunità Competente Rubens Curia e da Mario Nasone è stato ricordato come sono passati quasi tre anni ( febbraio 2022) da quando sono state presentate le nostre proposte al Commissario Occhiuto ed al Subcommissario Esposito per rispondere almeno in parte a queste vere e proprie sofferenze ma in concreto nulla è stato realizzato.

Il neuropsichiatra infantile Giovanni Schipani relazionando nell’incontro del novembre scorso sullo stato dell’arte in questo settore ha riferito come in Calabria (la vicina Sicilia ha 31 posti letto) non esistono le Unità Operative Complesse Ospedaliere di NPIA con la conseguenza che sia per ottenere una diagnosi sia per ricevere le terapie del caso (per esempio interventi chirurgici ortopedici negli esiti di Paralisi Cerebrali Infantili o neurochirurgici) è altissima la “migrazione sanitaria” presso i Centri di altre regioni, in genere del centro-nord, infatti nel 2022 abbiamo avuto una mobilità passiva di 788 bambini.

I servizi di NPIA territoriali sono sottostimati per numero e per personale, con la conseguenza che solo un esiguo numero di minori con disturbi delle funzioni affettive e sociali o con disturbi post traumatici o di adattamento è seguito dai servizi pubblici; mentre la maggioranza delle famiglie è costretta a rivolgersi ai servizi privati, pagando così costi molto elevati;

anche i servizi riabilitativi, ed in particolare i Centri di riabilitazione ambulatoriale, sono molto carenti, con l’aggravante di essere distribuiti in modo disomogeneo nel territorio metropolitano, con alcune zone, come la Locride, particolarmente scoperte.

Ne discende un dato drammatico! Mediamente sono circa 1000, solo nell’ASP di Reggio Calabria, i bambini che restano appesi alla lista d’attesa per 24/36 mesi e ciò rende vano ogni discorso sull’appropriatezza degli interventi essendo, la precocità della presa in carico, il fattore più importante per garantire l’efficacia e la qualità degli interventi riabilitativi. Il Presidente Occhiuto, a cui abbiamo dato atto, nel novembre 2022 ha deliberato un DCA che prevedeva l’attivazione, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco, di una Unità Operativa Complessa con 12 posti e due presidi al Gom di Reggio e all’Annunziata di Cosenza; inoltre è stata prevista, all’interno della Rete Territoriale, l’attivazione di tre comunità sanitarie riabilitative a Reggio, Catanzaro e Cosenza. Tutte e due le disposizioni sono state disattese nonostante la Regione abbia avuto una premialità di sessanta milioni per la rete ospedaliera con la previsione di altrettanto risorse nella fase successiva.

La mancanza di questi interventi ha contribuito ad acuire i disagi dei minori e delle loro famiglie e di istituzioni come i Tribunali per i minorenni e i Servizi di giustizia minorile impossibilitati ad intervenire in mancanza di servizi di supporto, situazione gravissima che ha già provocato episodi di autolesionismo e di comportamenti violenti di minori collocati in comunità che non dispongono dei requisiti professionali per intervenire adeguatamente. Altro danno l’aumento esponenziale della spesa regionale per gli interventi ed i ricoveri fatti fuori regione, oltre 1 milione di euro per la mobilità passiva nel 2022 per i ricoveri fuori Regione.

Pertanto le sottoscritte Associazioni aderenti alla rete di Comunità Competente ribadiscono con urgenza le proposte più volte esposte in vari incontri alla Struttura Commissariale Regionale:

Si istituisca, da parte della Commissaria Straordinaria, la UOC di Neuropsichiatria Infantile presso la AOU Dulbecco e di conseguenza le due UO presso le A.A.O.O di Cosenza e Reggio Calabria, come stabilito dal Programma Operativo Regionale nel novembre 2022; Si attivino le tre Comunità sanitare riabilitative definendo i Requisiti Strutturali ed Organizzativi e procedendo all’accreditamento dei relativi servizi, tenuto conto anche delle diffide inviate al Dipartimento Tutela della Salute; Si assuma il personale mancante per le Asp e le Aziende Ospedaliere utilizzando, anche, le graduatorie vigenti. Ulteriori ritardi da parte del management della Dulbecco e della Regione non possono essere più tollerati, riteniamo che su questa importante e delicata problematica, che coinvolge i nostri bambini, l’articolo 32 della Costituzione non sia stato attuato. Per tale motivo chiediamo con urgenza al Presidente Occhiuto ed alla Struttura Commissariale che si attivino in merito superando le resistenze ed i muri di gomma che ci sono stati nell’applicazione del Programma Operativo approvato con un DCA del novembre 2022, chiediamo, inoltre, un incontro che ponga fine a questa lunga “melina”!!

Contestualmente si è deciso di avviare, insieme alle famiglie interessate, una mobilitazione per informare con cadenza mensile tutta la cittadinanza dello stato di avanzamento degli impegni che saranno assunti.