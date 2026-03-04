Forum famiglie: ‘Calabria ultima in Italia su nidi e servizi per la prima infanzia’

“Il report Istat sui nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia – Anno educativo 2023/2024 fotografa, ancora una volta, una situazione estremamente critica per la Calabria.

Nonostante un aumento dell’offerta a livello nazionale la nostra Regione resta all’ultimo posto in Italia per investimenti, copertura dei servizi e numero di bambini che riescono realmente ad accedere ai nidi”. È quanto dichiara in una nota il Forum Famiglie Calabria.

Citando altri dati contenuti nel report Istat il Forum osserva come

“Una famiglia – commenta il presidente del Forum Famiglie Calabria, Claudio Venditti – non ha le stesse opportunità a seconda di dove nasce suo figlio. Per noi del Forum delle associazioni familiari il punto è chiaro: serve un investimento strutturale e omogeneo sul sistema 0-3; garantire copertura territoriale reale sostenendo le famiglie non solo nella domanda ma anche nell’offerta dei servizi; potenziare le convenzioni con il privato sociale, che nel Sud assorbe oltre metà dell’aumento dei posti. Da non dimenticare le unità di personale aggiuntivo a tempo pieno che possono lavorare. La natalità non si sostiene con slogan ma con servizi concreti. Su questi temi servirebbe fare squadra perché il nido migliora lo sviluppo cognitivo e relazionale, riduce le diseguaglianze e favorisce la natalità perché riduce il costo e il carico organizzativo del primo triennio di vita dei bambini”.