Sicurezza nelle carceri, in arrivo 2627 agenti. Cedro (FdI): ‘Segnale chiaro del Governo’

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria annuncia l’avvio del piano di mobilità per 2627 unità di personale penitenziario, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine nella regione Calabria.

“Senza dubbio una buona notizia. In particolare – dichiara Ersilia Cedro (Coordinatrice cittadina di FdI) – la città di Reggio Calabria sarà beneficiaria di un importante incremento di personale, con l’arrivo di 21 agenti presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà, che si aggiungono ai neo assunti del 185° Corso arrivati a ottobre. Questo significativo investimento sulla sicurezza e sulla gestione degli istituti penitenziari locali – sottolinea la Cedro – rappresenta un chiaro segnale dell’impegno costante del Governo Nazionale, rappresentato da Giorgia Meloni, per migliorare la qualità dei servizi e garantire la sicurezza dei cittadini in tutta la regione”.

Cedro (FdI): “Passo avanti su sicurezza e trattamento dei detenuti”

“Questo rinforzo del personale penitenziario – prosegue la coordinatrice Cedro – è un passo importante per assicurare una gestione più efficace e umana degli istituti penitenziari calabresi, nonché per rafforzare la collaborazione con le comunità locali nel contrasto alla criminalità e nella promozione della legalità”.

L’arrivo di questi agenti non solo migliorerà la sicurezza all’interno degli istituti, ma contribuirà anche a creare un ambiente più sicuro e ordinato per i cittadini di Reggio Calabria e dell’intera regione. Si raccolgono i primi frutti del lavoro di questi ultimi anni da parte del Governo e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, impegnati per garantire che ogni cittadino possa vivere in un ambiente sicuro e rispettoso delle leggi.

Leggi anche

Per il lavoro svolto e i risultalti conseguiti dal Governo Meloni non possiamo che unirci agli Istituti penitenziari Calabresi e alla Polizia Penitenziaria che concretamente rilevano quanto FdI abbia a cuore il delicato tema della sicurezza e del trattamento dei detenuti nelle carceri!