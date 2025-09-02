Calabria, Molinaro: ‘Detrazione del 19% sui libri, aiuto concreto alle famiglie’

“La misura allo studio del governo Meloni di introdurre nella prossima manovra di bilancio una detrazione fiscale del 19% sui libri di testo appare convincente e rappresenta un passo nella giusta direzione. L’entrata in vigore è prevista per il 2026“.

A scriverlo, in una nota stampa, è Pietro Molinaro, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Oggi, infatti, le famiglie spendono in media circa 580 euro per l’intero ciclo delle scuole medie e circa 1.250 euro per le superiori, senza poter beneficiare di alcuna detrazione fiscale sui libri scolastici obbligatori. L’eventuale modifica legislativa colmerebbe quindi un vuoto normativo, sostenendo concretamente il diritto all’istruzione sancito dall’Articolo 34 della Costituzione.

«È un aiuto concreto alle famiglie – dichiara il Consigliere Regionale Pietro Molinaro – già provate da difficoltà economiche e costrette a sostenere rincari rilevanti su libri e materiali didattici. L’istruzione non è un lusso ma uno spazio di uguaglianza, non una barriera sociale».