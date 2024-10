Calabria, Pitaro: ‘Resistenza? Espressione di valori fondamentali’

“La Resistenza è l’espressione di valori fondamentali che impregnano la nostra convivenza e che sono la fonte cui ispirarsi per vivificare il sistema democratico, già indebolito dalla contrazione di molti diritti costituzionali”.

Per il consigliere regionale Francesco Pitaro (gruppo misto): “Dinanzi al rischio che il crollo della produzione industriale, la disoccupazione di massa e i dieci milioni di nuovi poveri impattino sull’assetto democratico del Paese, occorre vigilare perché la torsione economica e sociale e le possibili infiltrazioni della criminalità nella gestione della ‘fase 2’, non sacrifichino i diritti dei cittadini. L’ultimo sondaggio Demos – Unipolis – aggiunge Pitaro – ci dice che il 91 per cento dei partecipanti è disposto a cedere quote di libertà per quote di sicurezza, il che rivela un disagio profondo e una preoccupante sfiducia nelle Istituzioni. C’è la sfida della ripartenza, che deve vederci protagonisti avendo come obiettivo prioritario lo sviluppo ma, al contempo, dobbiamo salvaguardare i valori dell’uguaglianza, della libertà e dell’inviolabilità della persona umana per i quali gli eroici uomini e donne della Resistenza si sono battuti a costo della vita”.