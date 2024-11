Calabria, Mancuso risponde a Conte: ‘Giudizio offensivo su nostra Regione’

“È offensivo il giudizio che dà il presidente del M5s Giuseppe Conte sul voto in Calabria. Rispondendo alle domande dei cronisti sul caso Calabria , che vede il forzista Andrea Gentile contendere il seggio all’eletta M5s alla Camera Elisa Scutellà , afferma che non si può fingere di ignorare che in Calabria il voto non sia libero e non abbia un forte condizionamento politico-mafioso .”

A dichiararlo in una nota stampa il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, che prosegue:

“Conte, invece, affermando esattamente l’opposto, secondo tesi fortemente stereotipate, in cui si vuole mettere addirittura in dubbio la regolarità del voto in quanto condizionato da pressioni mafiose, insulta un’intera regione. Curiosamente – continua Mancuso – lo stesso Conte non mette in discussione il voto in Calabria quando si premia il M5s, come avveniva qualche anno fa. Lo fa però oggi quando a prevalere sono gli altri partiti a lui avversi. Ad ogni modo, ciò che non è tollerabile è accettare i soliti luoghi comuni che pretendono di dipingere la Calabria, così come altre regioni del Sud, esclusivamente come un luogo di perdizione e di perenne malaffare“.