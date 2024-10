Calabria: Praia a Mare ospiterà la XXV Gara Nazionale di Primo Soccorso della CRI

Durante lo svolgimento della Consulta Nazionale e dell’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana, tenutesi a Roma il 21 e 22 Aprile 2018, il Presidente Nazionale della CRI e Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Avv. Francesco Rocca, ha annunciato che la Calabria ospiterà quest’anno la XXV Gara Nazionale di primo soccorso CRI.

Sarà Praia a Mare in Calabria ad ospitare, dal 28 al 30 Settembre 2018, la XXV edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, organizzata dal locale Comitato Alto Tirreno Cosentino ( con sede di ufficio a Praia a Mare, Belvedere Marittimo, Santa Maria del Cedro, Scalea e Tortora) , avvalendosi del supporto del Comitato CRI provinciale di Cosenza e del Comitato regionale Calabria .

Si sfideranno tra loro le squadre di volontari CRI provenienti da tutte le Regioni italiane nella rinomata località turistica calabrese in riva al mar Tirreno, che in questa occasione diventerà in più punti sede di teatri con interventi di soccorso. I partecipanti saranno chiamati a misurarsi con simulazioni di casi di emergenza come calamità, infortuni, incidenti domestici e sul lavoro, durante le quali mettere in atto le tecniche e i metodi di soccorso appresi. Sarà una Giuria specializzata ad assegnare un punteggio a ogni prova e a stilare la classifica finale, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza di intervento.

Sono intanto in fase di avvio, per l’espletamento in tutte le Regioni, le sessioni tra squadre in ambito regionale, per la selezione dei partecipanti alle Gare Nazionali. La principale finalità delle Gare Nazionali, competizione con valenza europea nell’ambito dell’educazione al primo soccorso, è proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione sul tema, in cui da sempre sono in prima linea le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (simbolo quest’ultimo adottato per primo dalla Turchia ed in seguito anche dalla maggior parte dei paesi a tradizione musulmana).

Dott. Domenico Crea ( già Cosigl. di 3^ Classe della CRI )