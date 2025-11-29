Rissa tra stranieri in Calabria, un fermo per tentato omicidio

I carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D’Alessio, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino algerino di 28 anni, ritenuto coinvolto in una violenta aggressione consumata in danno di un altro nordafricano.

L’uomo è accusato di tentato omicidio. I fatti si sono svolti due giorni fa in via Salerno, nella frazione marina di Schiavonea.

I carabinieri sono intervenuti dopo che alla Centrale operativa sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini su una violenta contrapposizione tra extracomunitari, almeno uno dei ferito gravemente. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la vittima prestandogli i primi soccorsi con il supporto del personale sanitario del 118. I medici hanno poi appurato che le coltellate erano state inferte in direzione di punti vitali.



Dalle indagini sono poi emersi elementi che hanno portato all’identificazione del 28enne come l’autore dell’aggressione.



Il movente, al momento, sarebbe stato individuato nella contrapposizione tra stranieri di diversa etnia.