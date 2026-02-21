Trump preme per lo stop all’impiego di medici cubani, Occhiuto: ‘Resteranno qui per i prossimi anni’

“Posso dirle che l’amministrazione americana, anche durante la presidenza Biden, non ha mai manifestato particolare entusiasmo rispetto alla nostra iniziativa di portare medici cubani in Calabria. Ma in questi anni con gli ambasciatori e con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti in Italia abbiamo sempre avuto un dialogo sereno, costante e improntato alla collaborazione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato telefonicamente dall’ANSA in merito alle presunte pressioni esercitate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, su diversi Paesi, tra i quali l’Italia, affinché venga interrotto l’impiego di medici cubani.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Mike Hammer, incaricato d’affari a Cuba dal 2024, visiterà la Calabria già la prossima settimana.

Il confronto con il Dipartimento di Stato USA

“Nelle ultime settimane – ha detto Occhiuto – i contatti con il Dipartimento di Stato Usa si sono ulteriormente intensificati, e posso confermare che la prossima settimana incontrerò Mike Hammer, responsabile per gli affari statunitensi a Cuba“.

“Una cosa è certa – sottolinea il presidente della Regione Calabria – i medici cubani attualmente in servizio in Calabria resteranno anche nei prossimi anni. Sono stati, sono e continueranno a essere determinanti per garantire il funzionamento dei pronto soccorso e per mantenere aperti tutti gli ospedali della nostra regione”.

Verso l’obiettivo dei mille medici

“Avevamo un accordo – ha concluso Occhiuto – per arrivare a 1.000 medici caraibici in totale. Se il governo degli Stati Uniti intenderà aiutarci mettendo a disposizione nuovi medici stranieri per la Calabria, fino appunto ai 1.000 che ci servono, non abbiamo ovviamente alcuna preclusione: anzi, siamo pronti ad accogliere a braccia aperte chiunque voglia contribuire al rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale”.