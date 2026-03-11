Calabria e Brasile più vicini: incontro su sviluppo e cooperazione a Palazzo Campanella

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha accolto oggi a Palazzo Campanella la delegazione governativa della Regione di Santa Catarina, in Brasile, in visita istituzionale in Calabria nell’ambito di un percorso di dialogo e collaborazione finalizzato a rafforzare i rapporti, non solo economici e commerciali, ma anche culturali tra i due territori.

La delegazione era composta da João Paulo Tavares Bastos, sovrintendente del Porto di Itajaí, da Thiago Morastoni, avvocato e assessore esecutivo del Porto di Itajaí, e da Dayane Nunes, responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Porto di Itajaí. Ad accompagnare la delegazione erano Veronica Salgado, avvocata che coordina la presenza istituzionale del gruppo brasiliano, e il professor Nicodemo Misiti. All’incontro, al quale ha preso parte una rappresentanza dei sindaci della Piana di Gioia Tauro, è intervenuto anche il consigliere regionale Domenico Giannetta.

Focus sulla cooperazione tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rinsaldare e concretizzare i rapporti istituzionali, economici e commerciali avviati in questi giorni, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí, due realtà strategiche nei rispettivi contesti territoriali e logistici.

Nel corso del confronto, ospitato presso il Polo Culturale del Consiglio regionale, è stata condivisa la volontà di proseguire lungo un percorso comune capace di favorire scambi, relazioni e opportunità di sviluppo, valorizzando il ruolo della Calabria nel Mediterraneo e quello di Santa Catarina nello scenario economico brasiliano.

La dichiarazione del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo

“Accogliere a Palazzo Campanella la delegazione della Regione di Santa Catarina – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo – significa confermare la volontà della Calabria di aprirsi sempre di più al dialogo internazionale e di costruire relazioni concrete, capaci di produrre sviluppo e nuove opportunità per il nostro territorio. Il confronto avviato in queste ore rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il legame con una realtà importante del Brasile e per valorizzare la centralità strategica del porto di Gioia Tauro”.

Leggi anche

Il presidente Cirillo ha quindi ribadito l’importanza di proseguire nel solco della collaborazione istituzionale, favorendo occasioni di confronto utili a trasformare i rapporti avviati in progetti e percorsi condivisi.