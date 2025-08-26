Calabria, UGL Ferrovieri: ‘Sciopero per difendere sicurezza e occupazione’

Mobilitazione dei ferrovieri calabresi contro Trenitalia: UGL denuncia soppressioni, carichi eccessivi e scelte che penalizzano la regione

L’UGL Ferrovieri Calabria ha dichiarato una prima azione di sciopero per il 15 settembre dalle ore 9.01 alle ore 17.00, che riguarderà il personale di Trenitalia S.p.A. D.O. IC (equipaggi, manutenzione, uffici) e quello della Direzione Regionale (equipaggi e ufficio distribuzione).

La segreteria regionale giudica non più sostenibile il comportamento dell’Impresa Ferroviaria, accusata di essere sempre meno attenta al mantenimento di corrette relazioni sindacali e alle necessità della Calabria. Vengono contestate le politiche di razionalizzazione che non salvaguardano le strutture territoriali, il tentativo di accentramento ed esternalizzazione di molte attività e la scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro e ai livelli occupazionali, non garantiti da un adeguato ricambio generazionale.

Le contestazioni alla gestione Trenitalia

In particolare, l’UGL Ferrovieri Calabria contesta la volontà di Trenitalia di trasformare l’attuale impianto di manutenzione IC in un semplice presidio, con conseguente depotenziamento di una struttura strategica e gravi ricadute occupazionali anche per l’indotto.

Il sindacato denuncia inoltre:

l’assenza di un ruolo efficace delle relazioni industriali;

il mancato confronto costruttivo tra le parti;

le assunzioni da mercato esterno non sufficienti a colmare le carenze di organico;

i sovraccarichi di lavoro nel settore IC, con turni che non rispettano i normali tempi di riposo e mettono a rischio la sicurezza;

nel settore IC, con turni che non rispettano i normali tempi di riposo e mettono a rischio la sicurezza; le carenze nel trasporto regionale , aggravate dall’utilizzo di capi treno in altre mansioni e dalla conseguente soppressione di corse passeggeri;

, aggravate dall’utilizzo di capi treno in altre mansioni e dalla conseguente soppressione di corse passeggeri; la fuga di personale dagli uffici di distribuzione, con ripercussioni sulla regolarità delle partenze.

Il richiamo agli investimenti e al PNRR

La segreteria sottolinea come gli investimenti previsti, inclusi quelli del PNRR, discriminino la Calabria: invece di ridurre il divario infrastrutturale nazionale, rischiano di aumentarlo, con la regione penalizzata nella ripartizione degli incentivi finanziari.

«Quella del 15 settembre sarà soltanto la prima di una lunga serie di azioni sindacali – avverte la segreteria regionale – tese al ripristino di adeguate condizioni lavorative e di piani aziendali realmente in grado di valorizzare gli investimenti».

Il sindacato richiama infine l’attenzione sul tema della conciliazione vita/lavoro, anch’esso ritenuto trascurato.

La richiesta al Gruppo FSI

In vista dello sciopero, che prevede una partecipazione massiva, l’UGL Ferrovieri Calabria chiede al Gruppo FSI un repentino cambio di rotta nei confronti della regione, per garantire sicurezza, occupazione e sviluppo infrastrutturale.