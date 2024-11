Calabria ultima per screening mammografici, il Pd accusa: ‘Fallimento assoluto della sanità regionale’

È quanto affermano i dem calabresi in una nota stampa.

Secondo i dati della Svimez relativi al 2022, il Pd calabrese evidenzia un fallimento assoluto in campo oncologico:

«In Calabria non esiste la prevenzione e non è affatto una priorità per il governo nazionale di centrodestra e per il commissario alla Sanità regionale, Roberto Occhiuto, nonostante gli oltre 300 milioni all’anno che la Regione sborsa agli ospedali del Nord e del Centro per l’emigrazione sanitaria dei propri pazienti».