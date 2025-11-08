Irregolarità igienico-sanitarie, sequestrati 11 quintali di formaggi in Calabria

Accertata la presenza di prodotti privi di etichettatura o con etichette non tracciabili riferite ad aziende inesistenti e di formaggi acquistati attraverso la grande distribuzione e rivenduti come propri.

I carabinieri forestale del “Parco del Pollino” hanno sequestrato a Mormanno 11 quintali di formaggi, denunciando in stato di libertà il titolare dell’azienda che li produceva.



Il sequestro, scaturito da un controllo effettuato insieme ai dirigenti veterinari dell’Asp di Cosenza, é stato motivato da una serie di irregolarità igienico-sanitarie e amministrative che sono state rilevate dai militari.

In particolare, i prodotti caseari erano custoditi in ambienti non idonei.

É stata accertata, inoltre, la presenza di prodotti privi di etichettatura o con etichette non tracciabili riferite ad aziende inesistenti e di formaggi acquistati attraverso la grande distribuzione e rivenduti come propri. La stagionatura dei prodotti, inoltre, avveniva su una scaffalatura in legno all’interno di locali insalubri.



I militari hanno anche sequestrato nella stessa azienda quasi un quintale di salumi e oltre 74 chili di spezie varie perché non conservati in modo regolare.



Il titolare dell’azienda casearia è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi.