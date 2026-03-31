Elezioni a Reggio, ufficiale la candidatura di Paris con Noi Moderati: ‘Passione e spirito di servizio’

L’ex consigliere regionale Nicola Paris torna in pista e lo fa con Noi Moderati. Una candidatura anticipata su queste pagine, poi ‘timbrata’ (nonostante qualche resistenza interna da parte di alcuni candidati della stessa lista) dalle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal leader Maurizio Lupi.

Una candidatura importante quella dell’ex consigliere regionale che punta quindi a tornare nell’agone politico in prima persona. Ai microfoni di CityNow, Paris si sofferma su quello che sarà il suo impegno in questa nuova avventura elettorale.

“Mi rimetto in gioco con spirito di servizio e con la passione che mi ha sempre guidato nel mio percorso politico, iniziato come consigliere circoscrizionale, proseguito in ambito comunale e poi regionale. Oggi ho scelto di ripartire dal Comune, il livello più vicino ai cittadini, per dare un contributo concreto e responsabile alla crescita del nostro territorio.

Credo fortemente nelle potenzialità della nostra città, in particolare nella sua vocazione turistica, ancora in parte inespressa. Negli ultimi anni, anche grazie all’aumento dei collegamenti aerei, i flussi sono cresciuti, ma si tratta ancora troppo spesso di un turismo “di passaggio”. La sfida che voglio affrontare è trasformare queste presenze in permanenze più lunghe, capaci di generare valore stabile per l’economia locale.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario investire in una strategia integrata che coinvolga istituzioni, imprese e comunità. Occorre valorizzare il patrimonio culturale, migliorare i servizi, sostenere le attività imprenditoriali locali e creare esperienze che rendano la nostra città una meta in cui fermarsi, non solo transitare.

Il mio impegno sarà quello di lavorare con determinazione e concretezza per favorire uno sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita economica e qualità della vita. Con umiltà, ma anche con la convinzione che, insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città”, conclude Paris.