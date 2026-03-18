Comunali, Lupi apre le porte di Noi Moderati a Paris: ‘Sua candidatura non è in dubbio’

Il Governo Occhiuto ha rivinto le elezioni qualche mese fa col sostegno di Noi Moderati nella coalizione. Si attendono i due nuovi assessori, e uno dei due dovrebbe toccare proprio a Noi Moderati.

Ai microfoni di CityNow risponde Maurizio Lupi, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deputato alla Camera e leader del movimento politico.

“Io sono appena arrivato in Calabria, quindi ne parlerò adesso. La conferma è che uno dei due assessori sarà ovviamente una rappresentanza del contributo autorevole che sta dando Noi moderati, con i suoi due consiglieri regionali e con il 4% che ha preso alle scorse regionali. Ne parleremo insieme, ne parleranno i nostri consiglieri regionali, il nostro coordinatore regionale, ma devo dire che la strada è quella di una collaborazione sempre più autorevole e sempre più seria affinché si prosegua questo cambiamento importante della Calabria, con l’azione di Occhiuto e di tutto il centrodestra”.

Il contributo di Noi Moderati alle elezioni comunali di Reggio

Dalla politica calabrese si passa a quella reggina, con le elezioni comunali alle porte. Il centrodestra vuole tornare al governo della città dopo i due mandati di centrosinistra, e anche Noi moderati sta lavorando ad una lista da presentare. In questi ultimi giorni abbiamo raccolto la volontà di Nicola Paris, ex consigliere regionale, di aderire al progetto di Noi Moderati, ma c’è qualche candidato dello stesso partito che fa resistenza.

“La linea del nostro partito, di Noi Moderati, non potrebbe che essere quella di dare la possibilità all’interno del centrodestra di ritornare a dare forza alla proposta politica di centro, dei moderati. Di ritornare a dare una casa a tutti coloro che credono che serietà, concretezza, responsabilità, possano diventare il metodo con cui anche in Calabria l’azione politica si mette al servizio dei propri cittadini. Proprio per questo le porte sono aperte a tutti, non ci possono essere liste bloccate, tra virgolette: saranno poi i cittadini a scegliere all’interno della lista di Noi Moderati il miglior consigliere comunale. Io sono molto contento dell’ingresso in Noi Moderati dell’ex consigliere regionale Nicola Paris, così come sono convinto, e questo è un indirizzo nazionale, che la nostra lista deve essere aperta a tutti coloro che credono nel progetto, che non pensano che Noi Moderati possa essere un autobus su cui salire e scendere, ma credono che oggi più che mai ci sia bisogno di una forza di centro che torna ad essere protagonista del centrodestra”.

Leggi anche

“Sono convinto – conclude – che a Reggio Calabria, come è accaduto in Regione, Noi Moderatii darà il suo contributo determinante e forte alla vittoria del centrodestra”.