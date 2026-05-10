Serie D: Messina e Acireale retrocesse. I punti persi dalla Reggina con queste due squadre…

Nella giornata in cui si sono disputate le semifinali play off con la Reggina che ha battuto l’Athletic Palermo per 1-0 e la Nissa che ha schiacciato la Gelbison con il punteggio di 4-0, si sono giocate anche le gare play out per decretare le altre due retrocesse dopo Paternò e Sancataldese. La Vibonese è riuscita a superare anche stavolta l’Acireale e si salva con i granata in Eccellenza, accompagnato dal Messina che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Ragusa. La Reggina, che anche quest’anno ha fallito l’obiettivo promozione, con le due compagini retrocesse ha perso ben 10 punti.