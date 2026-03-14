Elezioni comunali a Reggio, nel Cdx si muove Noi Moderati: Paris vicino all’ingresso

Un nome di peso, quello dell’ex consigliere regionale, che potrebbe spostare equilibri e rafforzare in modo concreto il progetto del partito in riva allo Stretto. Ma c'è una resistenza interna da superare...

Le grandi manovre nel centrodestra reggino vanno avanti. In vista delle prossime elezioni comunali, uno dei fronti più interessanti riguarda Noi Moderati, partito che punta a costruire una lista competitiva e capace di ritagliarsi uno spazio importante nella coalizione.

Secondo quanto raccolto, Nicola Paris sarebbe molto vicino all’ingresso in Noi Moderati. Un nome di peso, quello dell’ex consigliere regionale, che potrebbe spostare equilibri e rafforzare in modo concreto il progetto del partito in riva allo Stretto.

Non tutto, però, sarebbe già definito. Sempre secondo indiscrezioni, ci sarebbe infatti una piccola resistenza interna da parte di alcuni candidati rispetto all’ingresso di Paris nella lista. Una situazione che il partito vorrebbe gestire subito, evitando tensioni e provando a trovare una sintesi in tempi brevi.

Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi una riunione a Reggio Calabria per provare ad appianare le resistenze e compattare il gruppo. Attesa, in questo senso, la presenza del coordinatore regionale di Noi Moderati, Pino Galati, chiamato a svolgere un ruolo diretto di mediazione e di ricomposizione interna.

Galati, secondo quanto trapela, avrebbe ottimi rapporti con Nicola Paris, con l’ex consigliere regionale apprezzato anche dai riferimenti nazionali del partito, Maurizio Lupi e Saverio Romano. Un elemento che potrebbe facilitare il confronto e accompagnare il percorso verso una decisione definitiva.

L’obiettivo di Noi Moderati è chiaro: costruire una buona lista per le comunali reggine e provare a ottenere il maggior numero possibile di seggi all’interno del futuro Consiglio comunale. Un risultato che, nei ragionamenti del partito, passerebbe anche dalla capacità di mettere insieme profili radicati sul territorio e candidature in grado di intercettare consenso.

Tra i nomi che dovrebbero essere presenti nella lista ci sarebbero Giuseppe D’Ascoli, Mario Cardia e Riccardo Occhipinti (quest’ultimo probabilmente non direttamente ma con la candidatura della moglie, Giusy Nocera). Ma per migliorare davvero il risultato elettorale, la presenza di Nicola Paris viene considerata da più parti un tassello fondamentale.

L’ex consigliere regionale, infatti, viene ritenuto un profilo in grado di garantire un importante bottino di voti, grazie all’esperienza maturata e al radicamento politico costruito negli anni.

I prossimi giorni dunque saranno decisivi per capire se il dialogo si tradurrà in un ingresso ufficiale. Di certo, nel centrodestra reggino il cantiere rispetto alla composizioni di liste forti e appetibili è aperto, Noi Moderati prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella corsa verso Palazzo San Giorgio.

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