Elezioni a Reggio, iniziate le ‘grandi manovre’: pronti diversi cambi di casacca

Elezioni comunali a Reggio Calabria, partite le ‘grandi manovre’ tra cambi di coalizione e cambi di partito. Anche se il centrodestra e il centrosinistra non hanno ancora ufficializzato il candidato sindaco (quello di Csx arriverà attraverso le primarie il 15 marzo, uno o due settimane più tardi invece l’annuncio del centrodestra?) è ovvio che dialoghi, interlocuzioni e ipotesi sui cambi di casacca siano già iniziati.

Uno dei possibili passaggi interni al centrodestra riguarda il capogruppo della Lega Giuseppe De Biasi. Da tempo, trapela malumore da parte di De Biasi per alcune scelte del partito, amarezza solo in parte espressa in queste settimane attraverso post ‘sibillini’ pubblicati sui social.

Anche se una decisione ufficiale non è ancora stata presa, gli ultimi rumors danno De Biasi vicino al passaggio a Fratelli d’Italia. Lo stesso partito di Giorgia Meloni, in riva allo Stretto è in vena di acquisti. Oltre a De Biasi, potrebbe aderire a Fratelli d’Italia un altro consigliere comunale uscente di centrodestra, vale a dire Guido Rulli, eletto nel 2020 con la lista ‘Minicuci Sindaco’.

Sarà collocato all’interno del centrodestra, ma ancora non si all’interno di quale lista, l’ex consigliere regionale Nicola Paris. Profilo di esperienza e spessore, paradossalmente Paris si trova nella posizione di essere troppo ‘ingombrante’ da un punto di vista elettorale.

Il carico di voti che Paris assicurerebbe rischia di essere un boomerang per i candidati di qualche lista che (calcolatrice alla mano) potrebbero non essere eletti. Esempio concreto è il partito di Noi Moderati, che per queste ragioni potrebbe rinunciare a candidare Paris nella propria lista.

Lo stesso ex consigliere regionale dialoga con diverse forze di centrodestra (come ad esempio Reggio Futura) valutando con attenzione programmi e idee, prima di prendere una decisione definitiva su dove collocarsi.

E dove si collocherà invece Azione? Il partito di Carlo Calenda ha dimostrato in questi anni di muoversi con disinvoltura e senza soluzione di continuità tra centrodestra e centrosinistra.

Mentre a livello comunale il partito durante questo mandato si è orientato nel csx a guida Falcomatà, alla Regione si è schierato con il cdx di Occhiuto, prima di rompere l’intesa con la coalizione.

Cosa accadrà a Reggio Calabria? La scorsa settimana è arrivata la nomina di Gianluca Califano quale nuovo commissario provinciale di Azione. Già consigliere comunale, Califano è subentrato in Aula Battaglia dopo la sospensione di Saverio Anghelone, quindi tra le fila del centrodestra, prima di migrare nella maggioranza di centrosinistra passando ad Italia Viva.

Nei mesi scorsi era arrivata la nomina in Città Metropolitana quale Portavoce dell’allora sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, quale direzione prenderà Azione e lo stesso Califano alle prossime comunali?

Secondo quanto trapela, una decisione in merito non è ancora stata presa e non arriverà prima che saranno definiti i due candidati sindaco di csx e cdx. Di sicuro c’è che lo stesso Califano prenderà parte alla contesa elettorale, guidando la lista alle comunali di Azione.

Quali saranno invece i consiglieri che passeranno dal centrosinistra al centrodestra? Come sempre accade in questi casi, il ‘profumo della vittoria’ potrebbe indirizzare la scelta di alcuni consiglieri.

Tra questi, potrebbe esserci una candidatura nel centrodestra da parte di Pino Cuzzocrea. L’attuale delegato alla pubblica amministrazione, secondo rumors, ha intavolato qualche dialogo con forze di centrodestra ma non ha ancora preso una decisione.

Potrebbe esserci per Cuzzocrea, se diventeranno realtà nelle prossime settimane, la candidatura alla presidenza delle future circoscrizioni (postazione alla quale guardano con interesse diversi attuali consiglieri comunali…), in questo caso sarebbe più vicina la permanenza all’interno del centrosinistra.

Indiscrezioni infine riguardano anche l’ex consigliere di centrosinistra Nino Mileto. Eletto nel primo mandato Falcomatà con la lista ‘La Svolta’, Mileto potrebbe far parte delle prossime elezioni comunali, questa volta però tra le fila del centrodestra.