Azione Reggio Calabria, Gianluca Califano nominato nuovo commissario

Gianluca Califano nuovo commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. La sua nomina, secondo quanto raccolto, è avvenuta su indicazione del segretario nazionale Carlo Calenda, con il supporto di Ettore Rosato, segretario organizzativo, e Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione Calabria.

In passato, Califano ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Reggio Calabria, dove ha presieduto la II Commissione consiliare “Affari Istituzionali” e ha avuto deleghe ai “Beni comuni e confiscati”. Più di recente, è stato Portavoce di Falcomatà presso la Città Metropolitana.

La sua nomina sarà ratificata nella prossima Direzione provinciale, come da statuto. Una mossa, quella di Azione, che vuole inserirsi nelle dinamiche che accompagnano alle prossime elezioni comunali in riva allo Stretto.