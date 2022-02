Sindaco aggredito in Calabria, Occhiuto: "Inqualificabile atto di violenza"

Il sindaco Raffaele Scaturchio di Dasà, piccolo centro del Vibonese, è stato vittima ieri sera di un’aggressione da parte di persone non ancora identificate. Secondo quanto si è appreso quattro persone si sono introdotte nella casa comunale dirigendosi direttamente verso l’ufficio in cui si trovava il primo cittadino, che in quel momento era in riunione con alcuni tecnici.

I quattro hanno fatto irruzione nella sala dapprima inveendo e successivamente aggredendo fisicamente Scaturchio anche se al momento non sono chiare neanche le ragioni dell’accaduto. Contro il sindaco sarebbero stati scagliati anche alcuni mobili della stanza.

“Sincera solidarietà, mia personale e da parte della Regione Calabria, al sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, vittima di un inqualificabile atto di violenza. Siamo vicini alla cittadina vibonese. Che gli aggressori vengano al più presto individuati e assicurati alla giustizia”.

A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.